Kurt Maflin klar for snooker-VM

Det ble klart da han slo engelske Robert Milkins 10-4 tirsdag. Han var den første som tok seg videre fra kvalifiseringen. Selve VM-turneringen innledes lørdag.

Maflin var 9.-seedet blant kvalifiseringsspillerne. Han gikk inn i kvalifiseringen i den tredje av fire runder og slo der walisiske Jak Jones 6-4.

Nå venter 16-delsfinale i VM mot en seedet spiller. Trekningen skjer torsdag. Kampene i 1. runde avgjøres i best av 19 partier og avgjøres for det meste over to dager, i tiden 17. til 21. april.

Tradisjonen tro skal tittelforsvareren spille første kamp. Det er Ronnie O'Sullivan, som ble verdensmester for sjette gang.

I fjor imponerte Maflin stort ved å ta seg helt til kvartfinale i VM, som på grunn av koronapandemien ble utsatt til august.

