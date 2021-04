Godset-treneren: – Sett utenfra er Strømsgodset en klovneklubb

NTB Sport

De to overtar hovedtreneransvaret fra Henrik Pedersen etter at dansken forlot Godset før helgen. Den siste tidens kaos og håndteringen av rasismeanklagene mot Pedersen har satt drammensklubben i et dårlig lys.

– For meg, sett utenfra, så er Strømsgodset nå en klovneklubb. Det er det vi må ta tak i nå. Samle alt. Samle spillerne, sa Ingebretsen på et pressetreff mandag ettermiddag, ifølge TV 2 og VG.

– Jeg har et møte med hver enkelt spiller i dag, hvor vi får fram ting de ønsker å si noe om, hvilket ståsted de har og hva hver enkelt kan bidra med. Nå er vi avhengig av hjelp fra alle mann. Det er en tøff situasjon for klubben, fortsatte Ingebretsen.

Wibe-Lund var assistenttrener under Pedersen og fikk tilbud om hovedtrenerjobben i helgen. Da stilte han krav om å få med seg Ingebretsen.

Splittet

– Jeg er rørt og takknemlig for at han ble med. Alle skjønner at dette er en ekstremt krevende situasjon. På et personlig nivå har det vært tøft, sier Wibe-Lund, ifølge VG.

Han var også assistent under Ingebretsen sist han trente klubben i 2018.

Wibe-Lund forteller om splittelser og ulike meninger i spillergruppen som følge av bråket den siste tiden. Han sier imidlertid at det er «kjempepotensial» for å samle gruppen.

– Det første vi begynner med er ærlighet. Det er ekthet og å være modig i denne prosessen. Så er det mange ulike virkemidler som kan tas i bruk. Det er her jeg mener Bjørn Petter er den beste mannen jeg kjenner.

