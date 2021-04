Sterling utsatt for rasisme etter City-tap

NTB Sport

Sky Sports skriver at meldingene skal ha kommet som svar på et innlegg Sterling selv la ut på sin Twitter-konto.

City-profilen postet en oppdatering med den korte teksten «Én å glemme» etter det overraskende tapet på hjemmebane. I kommentarfeltet skal det i kjølvannet ha dukket opp rasistisk innhold.

Ifølge Twitter skal den aktuelle brukeren i etterkant ha slettet de aktuelle tweetene, og selskapet har tatt grep rundt kontoen som forbrøt seg mot plattformens offisielle retningslinjer.

– Det finnes ikke rom for rasisme på Twitter, og vi er resolutte rundt vår forpliktelse til å sørge for at fotballdebatten på våre plattformer er trygg for fansen, spillerne og alle andre involverte, sier en talsperson for Twitter.

En rekke fotballprofiler har den siste tiden blitt utsatt for rasisme i sosiale medier.

(©NTB)