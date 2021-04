Orientering: Kinneberg tok bronse i svensk mesterskap

NTB Sport

Søndag konkurranse var SM-ultralang var fellesstart over 24,9 kilometer i luftlinje uten gaflinger. Det innebærer at alle de startende herreløperne var gjennom nøyaktig samme løype.

Svenske Gustav Bergman klarte å rive seg løs fra resten av feltet sammen med William Lind. Den svenske duoen la beslag på de to øverste plassene på pallen.

– Jeg følte meg i bra slag, bortsett fra noen småkramper bak i lårene, men da Gustav (Bergman) økte farten, klarte jeg ikke være med, sa bronsevinner Kinneberg.

– Jeg orienterte bra på slutten, dermed berget jeg medalje, la han til.

Til slutt var over to minutter opp til Bergman – som distanserte Lind og løp inn til klar seier etter over to timers konkurransetid.

