Oliver Solberg måtte bryte i Rally Sanremo

Oliver Solberg som kjører på svensk lisens kom godt i gang, men fikk så store skader på bilen at han ikke kunne fortsette.

Uhellet skjedde på løpets tredje fartsprøve. En stein i veien slo i stykker det ene bakhjulet på bilen hans.

– Jeg kom litt for langt ut og traff en stein med det ene bakhjulet. Først trodde jeg det skulle gå bra, men det viste seg at skadene var for store til at vi kunne fortsette. Det er skuffende å måtte bryte et løp jeg har gledet meg til så lenge, men slik er denne sporten. Jeg kan bare takke for mye og god hjelp av Friulmotor-teamet denne uken og prøve igjen neste gang, sier Oliver Solberg i en pressemelding.

Solberg er fortsatt som nybegynner å regne i rallysammenheng og startet i Italia for å skaffe seg erfaring på asfalt, et underlag han har lite fartstid på i rallysammenheng.

19-åringen åpnet forsiktig den første fartsprøven lørdag, men var fjerde raskest søndag morgen. Blant annet var unggutten 0,9 sekund raskere enn Hyundai-makker Craig Breen på første prøve søndag.

Oliver Solberg lå på sjetteplass sammenlagt da han måtte bryte.

