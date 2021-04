Hovland faller på listene i Masters

NTB Sport

Nordmannen startet dagen på 13.-plass med ett slag under par etter de tre første dagene av sesongens første Major-turneringen. Søndag var det lite som stemte for ham i starten, og han gikk fra ett slag under par til to slag over totalt etter tre over par så langt på den fjerde runden.

Hovland åpnet med bogey på det første hullet, og det ble også bogey på hull 6 og 10. På det 11. hullet måtte han tåle en lei dobbeltbogey. Birdier på hull 12 og 13 førte ham oppover på listene igjen. En stund var han på fire under slag totalt og 41.-plass.

Japaneren Hideki Matsuyama er i klar ledelse.

