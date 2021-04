Halvorsen tapte millimeterduell i Tyrkia

NTB Sport

Den norsk Uno X-laget styrte feltet inn på de siste kilometerne. Med om lag 300 meter igjen hadde sisteopptrekker Erik Resell, Halvorsen og de Kleijn nærmest fått en liten luke til resten av feltet.

Halvorsen åpnet spurten først, men greide altså akkurat ikke å holde unna for nederlenderen. Målfoto måtte til for å skille de to.

Likevel kan Halvorsen ta med seg å ha slått de to tidligere spurtkanonene Mark Cavendish og André Greipel, som til sammen står med 41 etappeseire i Tour de France.

På grunn av en snøstorm i området ble de lørdag opplyst fra offisielt hold at søndagens åpningsetappe fra Nevsehir til Urgup var avlyst som følge av det kraftige snøfallet. Etter at kastet seg rundt ble likevel rittet satt i gang søndag, men kraftig forkortet fra 167,3 til 74 kilometer med start og mål i byen Konya.

Den nederlandske stjernesyklisten Fabio Jakobsen skal bruke de åtte etappene i Tyrkia til å gjøre comeback etter velten i fjorårets Polen rundt som nær kostet ham livet.

