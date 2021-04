NTB Sport

Det melder Drammens Tidende søndag kveld.

Duoen overtar ansvaret for toppklubben etter at Henrik Pedersen ble ferdig som trener fredag.

Wibe-Lund har vært assistenttrener i Strømsgodset de seks siste årene, og han har også vært midlertidig hovedtrener to ganger tidligere.

53-åringen Bjørn Petter Ingebrigtsen har vært hovedtrener for Strømsgodset to ganger tidligere, i 2015-2016 og 2018-2019. Begge gangene endte med at han måtte trekke seg med helseproblemer.

