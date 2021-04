Cavani matchvinner for United tross VAR-annullering mot Tottenham

NTB Sport

Cavanis første nettkjenning kom like etter at halvtimen var spilt i første omgang. Da annullerte dommeren målet etter at VAR hadde sett på bildene. De mente Scott McTominay hadde hindret Son Heung-min ulovlig like før målet.

Dermed var det i stedet nettopp Son som kunne sende Tottenham i ledelsen før pause. Like før timen var spilt utlignet derimot Fred på en retur etter et skudd fra Cavani, mens argentineren selv altså kunne sikre seieren med en strålende stupheading.

Mason Greenwood fastsatte sluttresultatet på overtid og snuoperasjonen komplett.

– Beskjeden var klar fra manageren i pausen. Behold roen. Det var alt han sa til oss spillere, behold roen. Vi var bare ett mål bak og vi har vært i denne situasjonen før, sier Manchester United-spiller Scott McTominay, ifølge TV 2.

Luke til 3.-plass

Med seieren forlenget United rekken med bortekamper i Premier League uten tap til 23 kamper. Siste tap kom mot Liverpool i januar i fjor.

Seieren tar United et lite steg nærmere Manchester City, som tapte mot Leeds lørdag. Med en kamp mindre spilt har de elleve poeng opp. Likevel må de trolig fokusere på å sikre mesterligaplassen. Der har de nå ni poeng ned til Chelsea på 5.-plassen.

Tottenham ligger på 7.-plass og har fem poeng opp til West Ham på den viktige 4.-plassen.

– Min mening er at det var en god kamp og at vi ikke fortjente et slikt resultat i det hele tatt. Men vi tapte mot et veldig godt lag, sier Tottenham-manager José Mourinho.

Kontroversielt

Kampen i London startet rolig, men fikk altså virkelig fart på seg da Cavani for først gang fant nettmaskene. Det skjedde etter at han ble spilt gjennom av Paul Pogba. Etter sjekk med VAR mente altså dommeren at Scott McTominays hadde gitt Son Heung-min en hånd i ansiktet like før målet. Ut ifra TV-bildene kunne det riktignok se ut som at McTominays handling var langt fra bevisst.

Flere fotballprofiler reagerte på avgjørelsen. Blant dem United-midtstopper Rio Ferdinand som ytret sin mening på Twitter og Arsenal-legenden Ian Wright, som var på besøk på i TV 2s studio.

– De har tatt fryktelige avgjørelser hele sesongen. Denne er også latterlig, sa han

Tidligere dommer Svein-Erik Edvartsen var derimot klar på at frisparket til Son var rett.

Son-scoring

Det skulle da ikke gå mer enn fem minutter før nettopp Son var skummel for United. Først spilte han godt med Kane, som den gang ikke greide å skyte mote mål, før han selv avsluttet et strålende Tottenham-angrep ved å breside ballen i nærmest hjørne. Målet kom etter flotte kombinasjoner mellom Kane, Lucas Moura og Son.

Fra start etter pause tok derimot United mer grep om spillet og trakk Tottenham mer tilbake i banen.

Etter godt samspill like utenfor sekstenmeteren slo Fred gjennom til Cavani. Hans skudd greide keeper å stoppe, men Fred nådde returen og kunne sette sitt første Premier League-mål siden 2018.

Sjanser begge veier

Like etter timen var spilt hadde begge lag gode muligheter til å ta ledelsen i London. Først måtte Henderson stanse ett skudd fra Son med beina, mens Bruno Fernandes virkelig utfordret Lloris med ett knallskudd fra 22 meters hold like etter.

Etter den tid kunne begge lag flere ganger ha vippet kampen i sin fordel, men det tok tid før scoringen kom. Tolv minutter før full tid fikk Cavani sin revansj etter det annullerte målet i første omgang. På et innlegg fra Greenwood rev han seg løs og stupte ballen i nettet.

Godt ut på overtid fastsatte Greenwood sluttresultatet til 3-1. Han ble satt opp av Pogba, men lekte seg selv gjennom ett par mann før han banket ballen i mål.

