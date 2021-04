NTB Sport

Ødegaard sitter heller ikke på benken. Nordmannen har vært skadd siden han var på landslagsoppdrag med Norge, og det har vært antydet de siste dagene at denne kampen mot Sheffield United kom for tidlig for midtbanespilleren.

Kanskje er han tilbake i torsdagens returkamp i kvartfinalen mot Slavia Praha i europaligaen?

Arsenal står uten seier i de ni siste forsøkene i stålbyen.

(©NTB)