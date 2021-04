Ny Haaland-kamp uten mål – Dortmund snudde og vant

NTB Sport

Sist Haaland scoret i en kamp var for Borussia Dortmund mot Köln 20. mars. Siden har det blitt tre landskamper, to ligakamper og én Champions League-kamp uten nettsus for nordmannen.

Likevel var han toneangivende da Dortmund snudde 0-1 til 2-1 borte mot Stuttgart lørdag kveld. 2-1-målet kom etter at Haaland hoppet over ballen og ga Marco Reus fri sikt mot Stuttgart-målet. Noen sekunder senere lå ballen i mål.

Og ti minutter før full tid hadde Haaland målgivende da han sentret til innbytter Ansgar Knauff, som gjorde det meste på egen hånd og lekkert plasserte inn 3-2.

Nordmannen fikk i tillegg en eventyrlig mulighet etter 65 minutter da han fikk skyte upresset fra ti meter. Ballen gikk langt over Stuttgart-målet.

Dermed svarte Dortmund på Eintrach Frankfurts 4-3-seier over Wolfsburg tidligere lørdag. Det er fortsatt sju poeng opp for Dortmund til Frankfurt-laget, som ligger på 4.-plass og med det innehar den siste Champions League-plassen.

Bellingham-treff

Hjemmelaget Stuttgart tok ledelsen etter drøye kvarteret lørdag. Sasa Kalajdzic raget høyest i boksen etter et strålende innlegg fra Borna Sosa, og østerrikeren stanget ballen vakkert i mål.

Målet var 23-åringens 14. denne sesongen.

To minutter ut i den andre omgangen sto det 1-1. Jude Bellingham plasserte ballen i hjørnet via hanskene til Stuttgart-keeper Gregor Kobel.

Og bare fem minutter senere var kampen snudd. Haaland hoppet over ballen fra Gio Reyna og lot kaptein Marco Reus plassere inn ledermålet for Dortmund.

City neste

13 minutter før full tid var lagene like langt etter en mønsterkontring av Stuttgart. Tanguy Coulibaly spilte en perfekt stikker gjennom til Daniel Didavi, som var iskald alene med keeper og hamret ballen i lengste hjørne til 2-2.

Ledelsen klarte hjemmelaget bare å holde på i to minutter. Innbytter Ansgar Knauff hadde bare vært på banen i et drøyt minutt før han scoret. 19-åringen fikk pasning av Haaland og plasserte ballen i lengste hjørnet med en lekker avslutning fra 17 meter.

Det så også ut til å bli sluttresultatet, men så avgjorde Dortmund-innbytter Knauff oppgjøret.

Onsdag venter Manchester City i returkampen i kvartfinalen i Champions League for Haaland og lagkameratene. Det første møtet endte med 1-2-tap.

