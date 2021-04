Borch og kvinnenes dobbeltfirer til A-finale, Tufte & co til B-finale i ro-EM

NTB Sport

Borch var i ledelsen stort sett gjennom hele løpet og kom i mål på 6.48,96. Kroaten Damir Martin (6.49,85) og grekeren Stefanos Ntouskos (6.50,02) er også finaleklare.

Den andre semifinalen ble vunnet av tyske Oliver Zeidler på 6.46,03. Sverri Nilsen (6.46,94) og Polens Natan Wegrzycki-Scymczyk (6.54,93) er også i søndagens finale.

Den norske dobbeltfireren for kvinner med Siri Eva Kristiansen, Inger Kavlie, Thea Helseth, Maia Lund er klar for finalen etter å ha blitt nummer to i sitt oppsamlingsheat. De hadde Italia foran seg med drøye sekundet.

Den norske dobbeltfireren med veteran Olaf Tufte klarte ikke å ta seg til A-finalen. Båten med Martin Helseth, Erik Solbakken, Oscar Helvig og Tufte ble bare nummer fire i sin semifinale, og det var akkurat ikke godt nok til A-finale.

De var ved halvrodd distanse oppe på tredjeplassen, men måtte se Litauens båt forbi seg i spurten. De var litt over ett sekund bak tredjeplassen. Den italienske båten vant foran Estland og med Lituaen på tredjeplass.

Kristoffer Brun og Are Strandli deltok i dobbeltsculler åpen klasse. Lettvektsduoen er ikke i matchvekt iennå og valgte å stille i åpen klasse i EM.

Allerede fredag ble det klart at de måtte nøye seg med å ro om en plass i C-finalen. De vant sitt heat med over tre sekunder på tiden 6.26,02.

