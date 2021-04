Alexander-Arnold sikret Liverpool-seier og stoppet marerittrekken

NTB Sport

Backen dukket opp etter 91 minutter og plasserte ballen lekkert i lengste hjørne fra 15-16 meter.

Det var tydelig å se at scoringen betød mye for forsvarsprofilen, som feiret hemningsløst etter å ha fått kritikk for svak form tidligere i sesongen.

Seieren er Liverpools første i ligaen hjemme på Anfield siden Tottenham ble slått 2-1 i desember. Det er fire måneder og åtte hjemmekamper siden.

Liverpool er nå nummer fire i Premier League med 52 poeng. West Ham er bak på målforskjell, mens de røde er poenget foran Chelsea. Den viktige 4.-plassen gir Champions League-billett.

Lørdagens oppgjør ble ikke like målrikt som det motsatte oppgjøret i oktober, da Aston Villa vant 7-2 på hjemmebane, men det var nok av spenning.

Villa-spiss Ollie Watkins, som scoret tre mål i det motsatte oppgjøret, satte inn kampens første mål like før pause.

Roberto Firmino trodde han hadde utlignet til 1-1 på overtid av den første omgangen, men målet ble annullert av VAR for en offside på Diogo Jota i forkant.

Liverpool-mål ble det da Mohamed Salah utlignet til 1-1 like før timen var spilt. Han satte en retur i mål til sitt 19. mål denne sesongen.

Villa-spiller Trezeguet fikk en eventyrlig mulighet like etter. Watkins slapp til lagkameraten, som skjøt på innsiden av stolpen.

I en ellers sjansefattig 2.-omgang var det til slutt Alexander-Arnold som avgjorde oppgjøret med sitt andre mål for sesongen.

(©NTB)