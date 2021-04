Tande fortsatt på sykehus – ble operert torsdag

NTB Sport

Det opplyser Norges Skiforbund i pressemelding.

– Daniel er fortsatt innlagt på Akershus Universitetssykehus og ble i går operert for kragebeinsbrudd. Operasjonen var vellykket, og han har det etter forholdene bra, sier hopplandslagets lege Guri Ranum Ekås fredag.

Tande falt stygt i skiflygingsbakken i Planica torsdag før påske. Uhellet skjedde i en prøveomgang. I etterkant fikk han påvist brudd i kragebeinet og en punktert lunge.

– Det er viktig å understreke at han har vært igjennom en omfattende fallulykke med slagskader mot store deler av kroppen. Dette gjør at han trenger tid og ro for å komme til hektene, sier Ekås.

– Spesielt slagskader mot hodet krever ro og hvile som innebærer begrensning på skjermbruk og konsentrasjonskrevende aktiviteter. Denne behandlingen er ikke forenlig med møter med media. Daniel vil derfor ikke være tilgjengelig for media etter utskrivelsen og de nærmeste ukene, legger hun til.

Kongsberg-hopper Tande ble i etterkant av det stygge fallet i Slovenia lagt i kunstig koma for å belaste hjernen og kroppen minst mulig.

Fredag i forrige uke ble 27-åringen fløyet med ambulansefly fra Ljubljana til Gardermoen. Siden har han vært innlagt på Akershus Universitetssykehus.

