Skarstein i en klasse for seg: – Oi, rodde jeg så bra?

NTB Sport

Den norske pararoeren rodde inn til 10.13,71, mens israelske Moran Samuel på 2.-plass fikk tiden 10.22,46.

– Det var deilig å endelig være i gang igjen, sier Skarstein til NTB like etter målgang.

Hun hadde ikke sjekket tiden da NTB snakket med henne.

– Oi, 10.13,71? Det var bedre enn jeg hadde trodd. Rodde jeg så bra? Jeg er overrasket over at tiden var så bra. Det var gøy å se at det gikk såpass bra, det trodde jeg ikke.

Den israelske utøveren åpent derimot best og var foran Skarstein fram til 1500 meter. Da var hun også foran Skarsteins verdensrekord fra 2018.

Skarstein var derimot ustoppelig i spurten. Hun var ikke langt unna å tangere sin egen bestenotering. Avslutningen de siste 1000 meterne er definitivt det raskeste hun har levert i et mesterskap.

– Jeg åpnet bra. Planen var å gå hardt ut fra start, men det gjorde de andre også. Jeg hadde et par feilskjær tidlig, så da hentet de andre meg inn. Men jeg vet at jeg har god kapasitet, så jeg rykket til slutt. Da klarte ikke de andre å henge med.

Nathalie Benoit fra Frankrike på tredjeplassen var nesten 33 sekunder bak Skarstein.

– Nå handler alt om å mobilisere krefter inn mot finalen på søndag. Det har jeg sett fram til veldig lenge.

(©NTB)