NFF vurderer cupfinale våren 2022

NTB Sport

Den norske cupen for herrer utgikk i 2020 på grunn av koronapandemien. I år er det større sjanser for å få den gjennomført for begge kjønn, og NTB erfarer at NFF vurderer en løsning hvor finalekampene blir spilt på våren i 2022. Slik fungerer det blant annet i Sverige og Danmark.

– Vi jobber med ulike alternativer. Vi vil komme med mer informasjon når vi får klar beskjed fra myndighetene om oppstart av treningskamper i neste uke. Det legger betydelige føringer for når vi kan starte, sier NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn til NTB.

Foreløpig har de to øverste divisjonene for kvinner og menn fått en oppstartsdato. Kulturminister Abid Raja (V) har bekreftet at regjeringen 16. april vil si ja eller nei til treningskamper, som i utgangspunktet skal starte 17. april.

