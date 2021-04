Borch og dobbeltfireren direkte til semifinale i ro-EM

NTB Sport

Borch slo til fra start og opparbeidet seg en solid ledelse. I mål var han fem sekunder foran nærmeste konkurrent, briten Matthew Haywood.

Den norske dobbeltfireren med veteranen Tufte ble nummer to i sitt heat. Bare den nederlandske båten var raskere. Nordmennene endte seks sekunder bak.

Martin Helseth, Erik Solbakken, Oscar Helvig ror også i båten med Olaf Tufte.

Like bra gikk det ikke med duoen Kristoffer Brun og Are Strandli i dobbeltsculleren. De måtte ut i oppsamlingsheat etter fjerdeplass i forsøket. De måtte ha vært topp to for å gå til semifinale, men det ble fjerdeplass her også og en plass i C-semifinalen. De var sju sekunder unna annenbåten.

Tunge lettvektere

Brun og Strandli er for tiden litt for tunge som lettvektere og måtte velge å starte i den åpne klassen i dobbeltsculleren i EM. De to satser imidlertid å være tilbake i lettvektsklassen i god tid til OL i Tokyo i midten av juli.

Duoen er tilbake i samme båt etter at Are Strandli tok seg en pause fra roingen som følge av OL-utsettelsen i fjor.

De rodde inn til tiden 6.36 og var nesten 17 sekunder bak den franske vinnerbåten med Hugo Boucheron og Matthieu Androdias. Bare vinnerne fra de fire forsøksheatene tok seg direkte til semifinale.

Kvinnenes dobbeltfirer til oppsamling

Den norske kvinnebåten i dobbeltfirer med Siri Eva Kristiansen, Inger Kavlie, Thea Helseth og Maia Lund endte på fjerdeplass i sitt heat. Bare vinneren Tyskland gikk direkte til A-finalen. De norske kvinnene var drøye sju sekunder bak vinneren i mål.

Den norske båten må ut i oppsamlingsheat lørdag for å klare en plass i A-finalen.

(©NTB)