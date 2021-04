Borch direkte til semifinale, Brun/Strandli til oppsamlingsheat i ro-EM

NTB Sport

Borch slo til fra start og opparbeidet seg en solid ledelse. I mål var fem sekunder foran nærmeste konkurrent, briten Matthew Haywood.

Like bra gikk det ikke med duoen Kristoffer Brun og Are Strandli i dobbeltsculleren. De må ut i oppsamlingsheat senere fredag etter fjerdeplasse i forsøket.

Brun/Strandli er for tiden litt for tunge som lettvektere og måtte velge å starte i den åpne klassen i dobbeltsculleren i EM. De to satser imidlertid å være tilbake i lettvektsklassen i god tid til OL i Tokyo i midten av juli.

Duoen er tilbake i samme båt etter at Are Strandli tok seg en pause fra roingen som følge av OL-utsettelsen i fjor.

De rodde inn til tiden 6.36 og var nesten 17 sekunder bak den franske vinnerbåten med Hugo Boucheron og Matthieu Androdias. Bare vinnerne fra de fire forsøksheatene tok seg direkte til semifinale.

Forsøksheatene starter 15.35.

