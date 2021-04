NTB Sport

Den tidligere Liverpool-, Real Madrid- og Bayern München-stjernen var tiltalt for skattefusk i forbindelse med sponsoravtaler.

Under rettssaken i 2018 la påtalemyndigheten ned påstand om fem års fengsel for den tidligere midtbanegeneralen, men Alonso ble fredag frikjent for alle anklager.

Alonso, som nå er trener for Real Sociedads B-lag, har hele tiden bedyret sin uskyld.

