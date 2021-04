Kalla henvist til annetlaget på SM-stafetten

NTB Sport

33-åringen er plassert i annetlaget sammen med Sofia Henriksson og Lisa Vinsa.

Piteå har et sterkt lag og har valgt Ebba Andersson, Jonna Sundling og Emma Ribom på sitt 1.-lag på stafetten.

– Jeg hadde veldig gjerne gått på førstelaget, sier Kalla til Expressen.

– Med femte- og sjetteplass i VM har jeg gjort fine resultat denne sesongen, men likevel er jeg tatt ut på annetlaget.

Kalla sier at hun aldri har gått SM-stafett for et annetlag tidligere. Stafetten går over 3 x 5 km klassisk stil.

– Det var en vanskelig og delikat beslutning å ta, når det er dette nivået vi har på løperne. Det er en tøff beskjed å gi, uansett hvem som får den, sier Piteå-trener Joakim Abrahamsson om Kalla-vrakingen.

