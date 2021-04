NTB Sport

Arsenal måtte se marginene gå imot dem gang etter gang i torsdagens første oppgjør i kvartfinalen i europaligaen.

Først hadde Arsenal-stopper Rob Holding en stor sjanse etter 40 minutter, men headingen ble så vidt reddet av Slavia-keeper Ondrej Kolar.

Like etter pause hadde Arsenal frispark på hjørnet av sekstenmeteren, men forsøket fra Willian traff utsiden av stolpen.

Etter timen stjal Lacazette ballen fra Slavia-forsvaret og kom alene med Kolar, men avslutningen fra franskmannen traff tverrliggeren før ballen ble klarert. Lacazette hadde etter dette flere gode sjanser, men han maktet ikke å få ballen i mål.

Etter 85 minutter skulle derimot ballen endelig ligge i nettet for vertene. Nicolas Pépé kom gjennom og chippet ballen over en utrusende Kolar, og Arsenal kunne endelig juble for scoring.

Det så ut til å holde til seier, men fire minutter på overtid dukket Tomas Holes opp på bakerste stolpe og headet inn 1-1.

Martin Ødegaard var ikke med for Arsenal da han fortsatt har ankelproblemer etter landskampene i mars.

Returoppgjøret går i Tsjekkia torsdag neste uke.

(©NTB)