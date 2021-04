Godset-spillerne avventer styret i Pedersen-saken

NTB Sport

Jonathan Parr er tillitsvalgt i spillergruppen og spillernes talsmann i saken om rasismeanklagene mot trener Henrik Pedersen. Han sier til Drammens Tidende at spillerne vil avvente klubbstyrets videre behandling og konklusjon.

Planen var egentlig å sende ut en pressemelding fra spillergruppen i løpet av torsdag. Slik ble det likevel ikke.

– Vi har informert klubben og styret om at vi føler behov for å komme med en uttalelse. Det er de innforstått med. Jeg tror alle sammen er enige om at når saken fortsatt behandles videre, er det riktig å komme med den senere, forklarer Parr til Eurosport.

Avviser krav om Pedersen-fjerning

Onsdag erfarte TV 2 at Strømsgodset-spillerne har krevd at både Pedersen og styreleder Ivar Strømsjordet må gå av. Dette avviser Parr blankt.

– Det kan jeg avkrefte. Vi har ikke kommet med noen krav som spillergruppe. Det har vi ikke tatt noen som helst stilling til, så det stemmer ikke.

– Vi ikke tatt noen avgjørelser rundt personer eller hvem som må gå eller sitte eller slike ting. Vi har sett på prosessen og mener den kunne vært bedre på mange måter. Så skal vi komme tilbake til det senere, fortsetter Godset-backen.

Han sier følgende om stemningen i spillergruppen:

– Den er god i form av at vi er samlet. Vi har fått snakket godt sammen og diskutert oss gjennom saken. Vi står godt sammen og prøver å ha fokus på det vi kan gjøre noe med, nemlig treningen.

Drama

Onsdag holdt Godset-styret et ekstraordinært styremøte som varte til sent utpå kvelden. Der ble det ikke konkludert med noe, og styreleder Ivar Strømsjordet sa at tråden skal tas opp igjen torsdag.

Samme dag forklarte Parr at spillerne ikke var fornøyde med informasjonen som er gitt eller svarene de har fått på spørsmålene de har stilt.

Godset-ledelsen valgte mandag kveld å beholde hovedtrener Pedersen etter en intern vurdering av rasismeanklagene mot ham. Siden har det stormet i og rundt klubben. Dagen etter Godset-ledelsens melding mandag kveld ble det kjent at sju spillere varslet spillerorganisasjonen NISO om angivelig rasisme fra Pedersen.

Pedersen har hele tiden avvist anklagene.

(©NTB)