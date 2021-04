Dommerne kan få automatisk offside-hjelp i fotball-VM

NTB Sport

Automatisk varsling av offside skal hjelpe dommerne til å fatte riktige avgjørelser og redusere tiden det i dag tar å bruke videoverktøyet VAR til dette.

– Jeg tror løsningen er klar til 2022 (VM), sier Wenger til The Times.

– Jeg presser veldig hardt på for å få til automatisert offside-varsling, som betyr at signalet går rett til linjemannen. I gjennomsnitt må vi vente 70 sekunder, noen ganger ett minutt og 20 sekunder (på VARs avgjørelse). Dette er så viktig, for vi ser mange målfeiringer bli avbrutt på grunn av marginale situasjoner, fortsetter den tidligere Arsenal-manageren.

Fotballens internasjonale lovkomité (IFAB) ga i forrige måned sin støtte til å teste den automatiserte offside-varslingen.

