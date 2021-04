VM-nei fra Patrick Thoresen

NTB Sport

Ishockeyveteranen bosatt i Hamar avsluttet årets sesong i midten av januar. Siden har det vært full stopp i eliteserien som følge av viruspandemien.

Det norske landslaget under ledelse av Petter Thoresen har ennå ikke fått begynt VM-forberedelsene og har flyttet neste samling til København i slutten av april. Den går uten landslagssjefens eldste sønn.

Det er også lagt opp til fem landskamper (mot Sverige og Danmark) under oppholdet.

– Vi tok en prat i slutten av påsken, da jeg hadde bestemt meg for ikke å være med, bekrefter landslagsveteran og Storhamar-kaptein Patrick Thoresen overfor VG.

– Jeg hadde en følelse av at det kunne skje. Han har vært gjennom en lang sesong uten å konkurrere. Det er tøft å skulle gå på en ny periode preget av uvisshet, og ikke kunne forberede seg som han ønsker. Han spilte halvskadd forrige VM, og sa da at han ikke ville oppleve det en gang til, sier Petter Thoresen.

Kvalifiseringen til OL skal etter planen spilles på hjemmebane fra 26. august. Norge tar imot Danmark, Sør-Korea og Slovenia og kan kvalifisere seg for sitt fjerde strake OL.

– OL-kvalifiseringen i slutten av august er viktigere enn VM. Det er bedre at jeg er hundre prosent spillesugen der, med et opplegg som vil gjøre at jeg er på mitt beste, enn et VM der jeg er «halv tolv», sier Patrick Thoresen.

Norge innleder VM i Riga mot Tyskland 22. mai. Så følger Italia (23/5), Finland (25/5), Canada (26/5), Latvia 28/5), USA (29/5) og Kasakhstan (31/5).

(©NTB)