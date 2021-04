Solbakken utelukker ikke VM-boikott

NTB Sport

– Det tror jeg alle er enige om, både i det danske og det norske fotballforbundet. Boikott er det siste, desperate virkemiddelet vi er villige til å bruke, sier den norske landslagssjefen i TV-programmet «Lippert».

En boikott av neste års fotball-VM kan bli aktuelt dersom det ikke har skjedd radikale endringer innen mesterskapet kommer i gang, forklarer Solbakken.

Samtidig fastholder han at han at han tror mer på dialog og tydelige protester. De norske fotballherrene tok i mars initiativ til en t-skjorte-markering for å sette søkelys på menneskerettighetsbruddene i Qatar, og flere nasjoner kastet seg senere på trenden.

– Neste skritt er å legge større press på Fifa (Det internasjonale fotballforbundet), og det mener jeg at de europeiske nasjonene skal gjøre samlet. Fifa skal først og fremst kreve at lover og regler blir utført i praksis. Utover det skal de sørge for fri bevegelighet for journalister under VM, slik at de får mulighet til å avdekke problematiske forhold, sier Solbakken.

