Regjeringen skjerper kravene til kunstgressbaner

NTB Sport

De nye reglene innebærer en rekke krav og tiltak til de som eier og drifter kunstgressbaner i Norge. Blant annet blir det krav om fysiske barrierer rundt banen, snørydding og behandling av snøen som inneholder gummigranulat.

Det innføres også tiltak for å hindre at spillere og dommere sprer granulat når de forlater banene. Eierne av hver enkelt bane skal dessuten vurdere om det går an å bruke et erstatningsmateriale for gummigranulat, og gjøre det der det er mulig.

– Vi tar nå et stort skritt for å redusere en av de største kildene vi har til mikroplastforurensing. Samtidig innfører vi overgangsordninger som skal gjøre det enklere for kommunene og idrettslagene som eier disse banene, å gjennomføre tiltakene, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Til TV 2 sier Rotevatn at kostnadene for tiltakene må dekkes av dem som eier kunstgressbanene. De nye reglene trer i kraft 1. juli, med enkelte unntak:

«For å gjøre det lettere for eierne av kunstgressbanene å gjennomføre tiltakene, vil for eksempel de mest kostnadskrevende tiltakene først tre i kraft når banene skal rehabiliteres. Det samme gjelder for baner som har fått byggetillatelse etter plan- og bygningsloven før reglene trer i kraft», skriver regjeringen.

(©NTB)