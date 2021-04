Raja gir fotballen ja eller nei til treningskamper 16. april

NTB Sport

Det bekrefter kulturminister Abid Raja (V) overfor NTB etter at regjeringen onsdag la fram planene for gjenåpning av det norske samfunnet.

– Planen er at vi kommer til å si ja eller nei til dette 16. april, slik at de kan starte opp sine treningskamper fra 17. april, sier statsråden.

Raja varslet allerede før påske at myndighetenes ambisjon er å gi fotballen grønt lys til å gjenoppta treningskamper midt i april. Da skal også Norges Fotballforbund og idrettspresident Berit Kjøll ha blitt varslet om at den endelige avklaringen vil komme neste fredag.

– Alle var enige om at det de ønsket var å få vite at de kan få starte opp med treningskamper 17. og 18. april, men at det endelige svaret på om det blir sånn, får de først 16. april, sier Raja og legger til:

– Endelig beslutning vil bli tatt og kommunisert ut den fredagen.

Må etterleve protokollen

Statsminister Erna Solberg understreket også i sin redegjørelse i Stortinget onsdag at planen som ble lagt for toppfotballen før påske fortsatt står fast.

– Som kulturministeren varslet før påske, vil regjeringen i neste uke vurdere om det skal åpnes for treningskamper utendørs i serier der flertallet av utøverne har idrett som yrke. I fotball for de to øverste nivåene, sa Solberg.

– Den første uken i mai tar regjeringen sikte på å åpne for seriespill i de samme seriene. Igjen vil forutsetningen være at smittesituasjonen tillater det, og at det er god etterlevelse av protokollene i idretten, tilføyde hun.

Kulturministeren er opptatt av at treningskampene skal tilpasses rådene om minst mulig mobilitet.

– Jeg har anmodet fotballen om at kampene skal gjennomføres geografisk i nærområdet, sier han.

Smittesituasjonen avgjør

Raja er tydelig på at smitteutviklingen avgjør om det blir gitt grønt lys mot slutten av neste uke.

– Nå vet vi ikke hvordan smittesituasjonen vil se ut i neste uke. Nå har folk returnert fra påskeferie og mange vil teste seg, så den reelle situasjonen får vi vite en gang i neste uke, sier han.

Stansen i treningskamper i toppfotballen ble innført 19. februar. Forbudet ga raskt konsekvenser for toppfotballen. Etter bare noen dager ble seriestarten i kvinnenes to øverste divisjoner utsatt. På herresiden ble konklusjonen den samme noen uker senere.

Norges Fotballforbund besluttet i forrige uke å sette 8. og 9. mai som ny oppstartshelg for Eliteserien. Planen forutsatte at treningskampene er i gang igjen fra midten av april. Onsdag kom bekreftelsen på at den planen ser ut til å stå ved lag.

– Jeg skjønner at folk har behov for å trene mot hverandre før de kan begynne med seriekamper. Vi hadde noen veldig tette smitteprotokoller fra i fjor sommer, og de vil nok bidra til at treningskampene kan gjennomføres, sier Erna Solberg til NTB.

600 på tribunen

Klart ble det også onsdag at eliteserieklubbene etter alle solemerker kan belage seg på å slippe inn 600 tilskuere, fordelt på tre kohorter à 200, når serien starter opp.

Det er maken til de nasjonale reglene som eliteserieklubbene måtte forholde seg til på slutten av forrige sesong.

NFF hare nå lagt opp til er lagt opp til at starten på 1. divisjon for menn flyttet til 15. mai, mens 2. divisjon går i gang 5.-6. juni. På kvinnesiden er Toppserien og 1. divisjon utsatt til 22.-23. mai.

