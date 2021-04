Neymar utestengt i to kamper etter tunnelbråk

NTB Sport

Brasilianeren fikk to gule kort i oppgjøret mot serielederen, det siste kortet som følge av at han dyttet Lille-spiller Tiago Djalo i en krangel på banen. Djalo fikk også rødt kort i situasjonen.

Neymar skal deretter ha oppsøkt Djalo i spillertunnelen da de gikk av banen, og det gjorde at suspensjonen, som vanligvis er på én kamp for to gule kort, ble til to, ifølge AFP.

Det betyr at Neymar mister viktige oppgjør i kampen om ligatittelen. PSG har tre poeng opp til Lille på førsteplass og sju kamper igjen å spille.

PSG møter Strasbourg og Saint-Étienne i de to neste kampene.

(©NTB)