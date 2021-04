Narvik vil vurdere spill i svensk ishockey

NTB Sport

Narvik rykket ned fra eliteserien etter årets amputerte sesong. Senere har styret i Norges Ishockeyforbund bestemt å ikke utvide toppserien til tolv lag, hvilket betyr at Ringerike overtar Narviks plass i eliteserien.

Nå ser nordlandsklubben på andre muligheter hvis de ikke vinner fram med sin anke.

– Det kan være et alternativ å gå inn i Sverige, ja. Vi vil ta opp det dersom vi får avslag nå, sier Narviks styreleder Terje Feragen til nitten.no.

Narvik rykket ned ettersom de hadde det svakeste poengsnittet i eliteserien og endte sist.

klubben har siden pekt på at selv om alle lag har spilt minst 18 kamper, har ikke alle to kamper mot alle motstandere. Narvik har for eksempel møtt Stavanger, Frisk Asker og Storhamar fire ganger hver, men Grüner kun i én kamp.

Narvik har engasjert advokat og tidligere ishockeypresident Per A. Flod og anket før påske vedtaket. Klubben venter svar i løpet av et par uker. Et nytt avslag kan føre til at Narvik tar saken inn i rettssystemet.

