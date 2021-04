Hammerseng-Edin skal trene jentelandslaget

NTB Sport

De to starter sitt engasjement som landslagstrenere fra 1. juni.

Gro Hammerseng-Edin har en lang håndballkarriere bak seg og var i sin tid landslagskaptein. Hun har også vært i TV 2 som håndballekspert og som sportskommentator.

– Jeg gleder meg utrolig mye til å jobbe med Ane. Slik jeg ser det har vi potensial til å kunne bli et godt team, fordi vi har litt ulik erfaringsbakgrunn. Vi brenner begge enormt mye for oppgaven vi står overfor, og vi besitter mye håndballkunnskap. Vi har stor tro på at vi kommer til å utfylle hverandre med ulike egenskaper og spisskompetanser som kan skape et godt utgangspunkt for å jobbe med utvikling, sier Hammerseng-Edin.

– Jeg gleder meg veldig til å få jobbe med Gro. Jeg tror vi kan bli et veldig bra team og utfylle hverandre godt. Vi går inn i jobben med ulik erfaring, men begge brenner for det vi holder på med, og ønsker å få til mye bra sammen. Jeg tror vi kan lære mye av hverandre, sier Ness Mällberg.

