Godset-toppen etter krisemøte: – Fattet ikke noe vedtak i dag

NTB Sport

Styreleder Ivar Strømsjordet i eliteserieklubben sier at man skal ta opp tråden torsdag.

– Vi har avsluttet møtet for kvelden, men vi har ikke fattet noe vedtak i dag. Vi har hatt møte med trenergruppen, spillerne og et oppsummerende møte med styret. Vi jobber videre med saken, sier Strømsjordet til TV 2.

Han har ikke noe tidsaspekt for arbeidet videre med rasismeanklagene mot trener Pedersen. Ifølge TV 2 krever spillergruppen i Strømsgodset at både Pedersen og Strømsjordet må gå av.

– Nå er vi opptatt av at vi skal gjøre en skikkelig jobb og være grundig i prosessen. Vi lar oss ikke stresse på tid, sier styrelederen.

Spillerne frustrerte

Godset-ledelsen valgte mandag kveld å beholde sin hovedtrener etter en intern vurdering av rasismeanklagene mot ham. Siden har det stormet i og rundt klubben.

Tirsdag ble det kjent at sju spillere har varslet spillerorganisasjonen NISO om angivelig rasisme fra Pedersen. Spillerne var onsdag i møter med klubbstyret, og i etterkant forklarte spillernes tillitsvalgte, Jonathan Parr, at de ikke er fornøyde med informasjonen og svarene de har fått.

Han varslet samtidig at det kommer en pressemelding fra spillerne torsdag formiddag.

– Vi trenger litt tid til å formulere oss. Den kommer mest sannsynlig i morgen formiddag, sa han, ifølge Eurosport.

Alvorlig

Det har vært hektisk møtevirksomhet i Strømsgodset siden Discovery før påskehelgen ga offentligheten innblikk i anklagene om uønsket oppførsel fra Pedersen.

Det er ikke offentlig kjent hva de konkrete episodene går ut på, eller hvilke personer i drammensklubben som skal være utsatt for bemerkningene. Godset opplyste langfredag at klubbledelsen «nylig ble gjort kjent med påstander om at hovedtrener Henrik Pedersen i enkelte sammenhenger skal ha brukt ord som kan oppfattes som rasistiske».

Pedersen har tilbakevist alle beskyldninger, og han uttalte etter mandagens møte at han var svært glad over at han var renvasket for de alvorlige anklagene om rasisme.

Pedersen ble hentet til Marienlyst sommeren 2019. Senest i fjor høst forlenget han kontrakten til ut 2023-sesongen.

(©NTB)