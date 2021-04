Ødegaard sliter fortsatt etter overtråkket mot Gibraltar

NTB Sport

Det var under den første landskampen mot Gibraltar at han var uheldig og tråkket over. Han ble byttet ut, men spilte senere både mot Tyrkia og Montenegro.

Landslagskapteinen var også med i Premier League-kampen mot Liverpool i helgen.

Arsenal opplyser onsdag at han vil bli sjekket i forkant av torsdagens kamp.

London-klubben må klare seg uten sin brasilianske midtstopper David Luiz. Han er under opptrening etter en kneskade. Også Kieran Tierney er uaktuell etter å ha skadet kneet i helgens oppgjør mot Liverpool.

Bukayo Saka, Emile Smith Rowe og Granit Xhaka har alle vært tilbake på trening etter skader og er aktuelle for laget.

