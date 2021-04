Osaka avlyser transport av OL-ilden gjennom byen etter smitteøkning

NTB Sport

Myndigheter i byen opplyste til OL-arrangørene at de ikke vil avholde fakkelstafetten neste uke, melder nyhetsbyrået DPA.

Avgjørelsen er tatt etter at smitteøkningen i byen den siste tiden gjør at faren for en ny bølge med koronavirus blir for stor til at de kan avholde arrangementet.

Osakas guvernør, Hirofumi Yoshimura, opplyste mandag at det jobbes med alternative løsninger for å frakta OL-ilden.

Fakkelstafetten har vært en del av OL-tradisjonene siden den ble innført til lekene i Berlin i 1936. Transporten av ilden gjennom Japan skal etter planen kulminere i åpningsseremonien til OL i Tokyo 23. juni.

(©NTB)