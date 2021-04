Norwich suser mot opprykk etter storseier

NTB Sport

Etter 40 spilte kamper av 46 har Alexander Tettey og Ørjan Nylands lag 17 poengs luke ned til 3.-plasserte Brentford, som har én kamp mindre spilt.

De to beste lagene rykker direkte opp til toppdivisjonen, og Norwich og Watford ligger i særklasse best an til å ta de to plassene. Brentford misbrukte en mulighet til å nærme seg topplagene med 0-0 hjemme mot Birmingham tirsdag.

Samtidig gjorde Norwich kort prosess med Huddersfield. Finnen Teemu Pukki scoret to ganger på de første 20 minuttene, og etter 23 minutter var han servitør da Emi Buendía økte til 3-0.

Todd Cantwell fikset 4-0 på pasning fra Buendía like før halvtimen var spilt. Og før pause rakk også Kieran Dowell å tegne seg på scoringslisten for hjemmelaget.

Pukki fullbyrdet sitt hattrick på straffespark etter en times spill. Da var kampen for lengst avgjort, men enda verre skulle det bli for Huddersfield. Drøye ti minutter før slutt sørget innbytter Jordan Hugill for at det endte 7-0.

Tettey og Nyland ble begge sittende på benken hele kampen for Norwich.

