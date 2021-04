Dommeren i fokus da City tok første stikk mot Dortmund

NTB Sport

Foden ga City seieren like før slutt, men det var den rumenske dommeren Ovidiu Hategan som var på de flestes lepper etter en kamp som inneholdt et par spesielle avgjørelser.

Hategan fikk hjelp av videoverktøyet VAR til å rette opp et feilaktig idømt straffespark til City på stillingen 1-0 etter en halvtimes spill.

Da Jude Bellingham satte ballen i mål for Dortmund noen minutter senere, kunne VAR imidlertid ikke hjelpe tyskerne. Hategan hadde allerede dømt frispark mot midtbanemannen – trolig for farefullt spill – selv om han tok ballen rent i duell med City-keeper Ederson.

Både Borussia Dortmund og den skadde vingen Jadon Sancho reagerte mot dommeren i sosiale medier. Mens klubben enkelt og greit tvitret «?????», skrev Sancho at «denne dommeren må sjekkes».

Dortmunds målscorer Marco Reus kommenterte ikke det annullerte målet, men var derimot meget frustrert over 1-2-målet de slapp inn helt på tampen.

– Vi er irriterte. Å slippe inn mål nummer to like før slutt var unødvendig. Det var to sekunder der vi slo av bryteren, og de viste kvaliteten sin. Vi skal stoppe det innlegget. Men totalt sen synes jeg vi gjorde en god forestilling, sa Reus til DAZN.

Solid

Om City-keeper Ederson var litt klønete da han slapp ballen til Bellingham, var han i det solide hjørnet resten av kampen. Blant annet da Erling Braut Haaland kom seg igjennom to minutter etter pause.

Nordmannen var i løpsduell med Ruben Dias og kvittet seg med portugiseren, men havnet såpass i ubalanse at han ikke fikk avsluttet skikkelig. Forsøket parerte Ederson med beina.

City var også solide i banespillet og hadde ballen mesteparten av tiden. Dortmund la seg lavt og ventet på kontringer i starten, men den kampplanen slo sprekker etter 18 minutter da Emre Can mistet ballen på klønete vis.

Kevin De Bruyne fraktet ballen framover i høyt tempo, og via Phil Foden gikk ballen til Riyad Mahrez. Han stanset ved dødlinjen og prikket inn De Bruyne, som dunket ballen i mål ved første stolpe.

Dramatikk

City fortsatte å male på etter scoringen og fikk nesten straffe da Rodri ble truffet i kneet av Cans fot i Dortmund-feltet. Etter en VAR-sjekk endte det med dropp, men likevel gult kort til Can.

Resten av første omgang ble smårotete, men med Bellinghams annullerte scoring som en nøkkelsituasjon.

Haaland-missen like etter hvilen kan også vise seg å bli kostbar for et Dortmund-lag som ikke skapte veldig mange farligheter. Men også City misbrukte store muligheter.

Halvveis i omgangen fikk Phil Foden ballen servert på sølvfat foran gjestenes mål, men han satte den rett på keeper Marwin Hitz.

Ballsikre City fortsatte å skape sjanser, men det var de tyske gjestene som skulle score det neste målet. Haaland tok rollen som servitør og flikket ballen til Marco Reus, som dempet den lekkert og skrudde den rundt Ederson i mål.

I siste ordinære minutt fikk Foden sin revansj. Denne gangen klarte han å treffe fra kort hold, og dermed vant City 2-1.

– Vi var bedre i annen omgang enn i den første, og vi hadde klare sjanser til å score det andre og det tredje. Men vi fortsatte etter at vi fikk 1-1 imot, og til slutt scoret vi igjen. Vi må justere noen ting, og så reiser vi dit (til Dortmund) for å vinne kampen, sa City-manager Josep Guardiola.

