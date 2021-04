NTB Sport

Seieren var tyskernes første i turneringen. Fem strake tap var fasiten foran mandagens møte med ubeseirede Norge.

Kampen i Calgary var lenge jevn. I fjerde omgang tok det norske laget ett poeng til tross for at Tyskland hadde siste stein og gikk opp i 2-1-ledelse. Det lille forspranget varte imidlertid ikke lenge.

Den påfølgende omgangen endte med tre tyske poeng, og plutselig var situasjonen snudd kraftig på hodet.

På etterskudd

Det hjalp lite at Walstad og lagkameratene tok ett poeng i omgang seks, for den sjuende endte med to nye tyske poeng. Dermed var stillingen 6-4.

Ett norsk poeng i åttende omgang var heller ikke nok til å skape spenning, for den niende endte med blåkopi av den sjuende og 2-0 i tysk favør.

Dermed fikk de to norske poengene i siste omgang kun akademisk interesse.

Norges lag består foruten skip Steffen Walstad av Torger Nergård, Markus Høiberg og Magnus Vågberg.

Seks til sluttspill

De neste motstanderne for den norske kvartetten er Japan og Sveits. Begge kampene spilles tirsdag.

Norge fikk en perfekt start på VM med 7-6 over Danmark og 7-4 over Nederland fredag, etterfulgt av 9-2 over Sør-Korea og 9-5 over Kina lørdag.

Søndag tok det norske laget sin femte strake seier i innledningen av turneringen da Sverige ble beseiret 9-8 på dramatisk vis. Tre norske poeng i siste omgang avgjorde.

Mandag var det altså stopp.

De seks beste i grunnspillet tar seg til sluttspill, og de samme lagene kvitterer også ut billett til OL i Beijing neste år. Om Norge ikke greier det, kommer en ny sjanse i OL-kvalifisering senere i år.

(©NTB)