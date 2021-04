Mirakelseier for Norge i curling-VM – Sverige slått 9-8

NTB Sport

Seiersrekken så ut til å få en brå slutt for Steffen Walstads lag da meritterte Niklas Edin og hans lagkamerater ledet 8-6 før den siste omgangen. Selv med to norske poeng ville svenskene få sistestein i forlengningen og trolig seier.

Men så misset Edin med sin siste stein, og Walstad kunne legge en tredje norsk stein i boet. Dermed er det norske laget alene i ledelse i turneringen og på god vei mot det som kan ende med sluttspill og OL-plass.

Norge fikk en perfekt start på VM med 7-6 over Danmark og 7-4 over Nederland fredag, 9-2 over Sør-Korea og 9-5 over Kina lørdag.,

De seks beste i grunnspillet tar seg til sluttspill, og de samme lagene kvitterer også ut billett til OL i Beijing neste år. Om Norge ikke greier det, kommer en ny sjanse i OL-kvalifisering senere i år.

(©NTB)