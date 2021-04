La Liga etterforsker mulig rasisme mot Valencia-spiller

NTB Sport

Mandag bekreftet ledelsen i den spanske fotballigaen at episoden vil bli sett nærmere på.

– Vi gjennomfører allerede en intern etterforskning med utgangspunkt i videoer og bilder fra kampen. Vi må få klarhet i hva som skjedde, sa La Liga-president Javier Tebas til TV-kanalen Movistar.

Han la videre til at det foreligger ulike versjoner av hva som ble sagt, men at spillerens reaksjon viser at noe skjedde.

Episoden fant sted i første omgang av søndagens kamp.

Etter en snau halvtime oppsto det krangel mellom Valencia-stopper Mouctar Diakhaby og Cádiz-spiss Juan Cala etter en duell. Begge spillerne fikk gult kort, og lagkamerater måtte dra dem fra hverandre. Ifølge Valencia-spillerne brukte Cala rasistisk hets mot Diakhaby, og de gikk av banen i protest.

Etter en stund kom Valencia-spillerne tilbake, men ikke Diakhaby. Han var byttet ut.

– Vår spiller ble utsatt for en rasistisk fornærmelse, men han har bedt lagkameratene om å gå på banen igjen og fullføre kampen. Du har vår fulle støtte, og vi er alle med deg, Mouctar, skrev Valencia på Twitter etter kampen.

Cadiz-trener Alvaro Cervera hevdet på sin side etter kampen at Cala skal ha avvist at han ordla seg rasistisk.

Kampen endte med 2-1-seier til Cadiz.

