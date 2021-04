Gladmelding for Vipers: Mørk og Løke tilbake på banen i Russland

NTB Sport

Det bekrefter Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad overfor NTB.

– Det ser bra ut for begge to. Jeg håper å kunne benytte dem, og at de kan bidra for oss, sier han.

Mørk fikk vondt i et kne i en kamp i februar. Hun var med landslaget til OL-kvalifiseringen i mars, men bidro bare på straffekast.

Løke pådro seg en ny smell i neseområdet vet nyttårstider og har ikke vært på banen i kamp siden EM i desember. I perioder hadde hun smerter så fort pulsen hennes kom opp i treningsnivå.

Vipers spiller begge kvartfinalekampene mot Rostov-Don i Russland. Dette skyldes innreise- og karantenereglene i Norge under pandemien.

Sammenlagtvinneren får plass i Champions League-sluttspillet i Budapest i slutten av mai.

