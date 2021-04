Evjen med mål da Jong AZ vant

NTB Sport

Evjen satt på benken hele kampen for AZs førstelag søndag. Han har ikke fått spilletid der siden 20. februar, da han spilte 82 minutter og scoret mot Venlo.

Mandag ble det derfor spill for reservelaget på nivå to. Der noterte han seg for mål og gult kort i løpet av tolv minutter i den første omgangen.

Kampen så lenge ut til å ende 1-1, men Tijani Reijnders satte inn 2-1-målet og sørget for Jong AZ-seier.

Evjen har spilt åtte kamper for AZ Alkmaar og 12 for Jong AZ denne sesongen. Han var med da Norge møtte Østerrike i nasjonsligaen i fjor.

