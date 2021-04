Dembele fikset dramatisk Barcelona-seier – sen utvisning skapte harme

NTB Sport

Scoringen som avgjorde kampen kom i siste ordinære spilleminutt og var signert Ousmane Dembélé.

Barcelona hadde muligheten til å legge press på serieleder Atlético Madrid med seier hjemme mot svakt plasserte Valladolid. Den oppgaven ble imidlertid ikke enkel.

Mannskapet til Ronald Koeman stanget mot gjestenes solide forsvarsmur gjennom store deler av kampen, og Valladolid lyktes godt med å nøytralisere Lionel Messi.

11 minutter før full tid ble Valladolid redusert til ti mann da dommer Jaime Latre resolutt trakk opp det røde kortet etter at Barcelonas Ousmane Dembélé ble lagt i bakken av Oscar Plano.

Bortelagets spillere protesterte kraftig mot avgjørelsen, og TV-bildene viste at taklingen langt fra var av de styggeste.

Tung uke

Tross utvisningen så Barcelona ut til å gå målløse av banen fram til Dembele dukket opp bak i feltet og hamret inn 1-0 ved nærmeste stolpe i siste ordinære spilleminutt.

Scoringen sikret Barcelonas sjette strake seier i ligaen.

For Valladolid markerte den slutten på en uke med motgang. Ikke mindre enn fem spillere avga positiv virustest foran mandagens kamp, og i tillegg sliter klubben med mange skader.

I oppkjøringen til møtet med Barcelona opplyste trener Sergio at han kun hadde 12 spillere tilgjengelig.

Mot thriller

De tre poengene betyr at Barcelona er poenget bak Atlético Madrid på tabelltoppen. Lagene har samme antall spilte kamper. Tabelltreer Real Madrid er tre poeng bak serielederen.

Dermed ligger det an til en thrilleravslutning på gullkampen i spansk La Liga. Ni serieomganger gjenstår for topplagene. Kommende lørdag møtes Barcelona og Real Madrid til det som blir et særdeles imøtesett «El Clásico».

Skulle Barcelona vinne toppkampen, vil laget inneha tabelltoppen i minst ett døgn. Atlético Madrid møter femteplasserte Real Betis først søndag.

