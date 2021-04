Batshuayi straffet ineffektivt Everton

NTB Sport

Belgieren hadde vært på banen i to minutter da han hamret ballen ned i hjørnet og ordnet et sterkt poeng for et Palace-lag som knapt hadde skapt noe de første 85 minuttene av kampen.

På tampen jaget fortvilte Everton-spillere et seiersmål, men de ble stoppet av gjestenes forsvar og en solid Vicente Guaita i Palace-målet.

Everton brente mange gode sjanser fram til de omsider scoret ti minutter ut i den andre omgangen. Guaita stoppet Gylfi Sigurdssons forsøk fra godt hold, men etter hvert endte ballen hos James Rodríguez, som klemte den inn via stolpen fra 11-12 meter.

Everton hadde muligheten til å spille seg rett inn i topp fire-kampen i Premier League, men ble hardt straffet da de lot Palace slippe litt til på tampen.

I det 86. minutt ble Batshuayi frispilt av Jeff Schlupp, og han takket for pasningen ved å score sitt andre mål for sesongen.

Joshua King ble sittende på benken hele kampen for Everton, som har 47 poeng fra 29 kamper. Det er for eksempel fire færre en 4.-plasserte Chelsea, som har spilt én kamp mer enn «The Toffees».

(©NTB)