Trézéguet kom inn og snudde for Villa etter gigatabbe

0-1-målet kom etter timen spilt da en meget klønete Mings nærmest ga ballen til Aleksandar Mitrovic like utenfor sekstenmeteren. Han fikk ingen problemer med å komme seg rundt keeper Emiliano Martínez.

Mings skulle derimot få sin revansj. Kvarteret senere sendte han nemlig ballen inn til Trézéguet, som fra 16-meteren smelte ballen i nettet. Egypteren ble byttet inn like etter Fulham-målet.

Og han var ikke fornøyd med det. På et innlegg fra Keinan Davis, også han innbytter, satte han 2-1-målet.

Ollie Watkins fastsatte resultatet til 3-1 like før full tid.

For Villa sørger seieren for at de fortsatt er med i kampen om europacupspill neste sesong. Med en kamp mindre spilt har de fem poeng opp til Tottenham på 5.-plass.

Fulham så nok et håp om å komme seg over nedrykksstreken for første gang siden 20. desember, men med tapet har de fremdeles tre poeng opp til Newcastle.

