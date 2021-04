NTB Sport

– Det går bra med ham. Etter samtaler med helsemyndighetene er det klart at ingen videre skritt er nødvendig, skriver klubben på Twitter.

Det betyr at ingen andre Hertha-spillere vurderes som nærkontakter, slik at de ikke settes i karantene.

Det samme gjelder de norske landslagsspillerne, ettersom Jarstein testet positivt først etter at han kom tilbake til Berlin, og mer enn 48 timer etter at han forlot landslagssamlingen.

Landslagslege Ola Sand sier til VG at Jarstein har litt feber, men ellers er i fin form. Det er ikke fastslått hvordan keeperen er smittet.

Uavgjort

Det var da Hertha offentliggjorde startoppstillingen til byderbyet mot Union Berlin at det ble opplyst at Jarstein er smittet og derfor uaktuell. Alexander Schwolow overtok plassen mellom stengene for første gang siden Pal Dardai kom tilbake som trener.

Dermed ble Julian Ryerson eneste nordmann på banen i kampen som endte 1-1.

Robert Andrich ga Union en tidlig ledelse, men Dodi Lukebakio utlignet for Hertha på straffespark før pause. Hertha er bare to poeng over kvalifiseringsplassen, mens Union er midt på tabellen.

Tyrkia-smitte

Jarstein startet alle de tre VM-kvalifiseringskampene i landslagspausen nylig, men han ba om å bli byttet ut ved pause i 0-3-tapet for Tyrkia fordi han følte seg tom og uvel. Tre dager senere holdt han nullen i borteseieren mot Montenegro.

Flere av Tyrkias spillere har testet positivt på viruset, deriblant iallfall to av dem som spilte mot Norge i Malaga. Leicester-spiller Caglar Söyüncü, som scoret mot Norge, er en av dem. Det er også Kaan Ayhan, som han spilte sammen med i midtforsvaret.

(©NTB)