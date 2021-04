Cambridge vant begge klasser i unikt universitetsbåtrace

NTB Sport

For første gang siden 2. verdenskrig ble det ikke rodd på Themsen i London, men på Great Ouse ved Ely i Cambridgeshire. De to universitetenes åttere har tross koronarestriksjoner fått trene for fullt de siste fire ukene, ved å etablere hver sin «boble» uten kontakt med utenforstående.

Cambridge tok en tidlig ledelse i mennenes duell og holdt unna selv om Oxford flere ganger var veldig nær å hente inn forspranget. Sarah Winckless, den første kvinnelige dommer i konkurransens lange historie, måtte flere ganger gi Cambridge-cox Charlie Marcus beskjed om å endre kurs for ikke å skjære rivalens linje.

I kvinnenes duell var det Oxford som fikk beskjed om å justere kursen. Også den duellen endte med Cambridge-seier med en snau båtlengde. Det var fjerde strake Cambridge-seier i kvinneklassen. Tadisjonen tro feiret vinnerne ved å kaste coxen, denne gang Dylan Whitaker, i vannet.

(©NTB)