Ventura så vidt videre i Texas Open

Det er første gang på en måned at Ventura havnet på riktig side av cutgrensen på PGA-touren. Han greide det med et nødskrik.

26-åringen gikk to slag over par på åpningsrunden, mens det ble par etter fredagens spill. Det holder til en delt 61.-plass.

Med to birdier fikk Ventura en flott første halvdel på andrerunden. Det snudde brått og brutalt på det 10. hullet.

Der slet han voldsomt og måtte bruke hele åtte slag. Problemene skyldtes ikke at ballen havnet i vannet eller at han måtte gjøre en dropp.

Nordmannen reddet seg akkurat inn med birdier på hull 14 og 16.

Cameron Tringale leder Texas Open. Amerikaneren er ni under par og har et forsprang på to slag til Jordan Spieth og Matthew Wallace.

