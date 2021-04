Nettavisen: Sparket generalsekretær vil bli FIS-president

NTB Sport

Avisen oppgir ingen åpne kilder, men skriver at den får opplyst at Lewis planlegger å offentliggjøre sitt kandidatur rett over påske.

En arvtaker etter Gian-Franco Kasper skal velges 4. juni. Den 77 år gamle sveitseren har vært president i Det internasjonale skiforbundet (FIS) siden 1998.

Lewis var spådd å være blant kandidatene, men 9. oktober i fjor fikk hun overraskende sparken som generalsekretær. Det var en jobb hun hadde hatt i 20 år.

I en pressemelding skrev FIS at et overveldende flertall i styret stemte for å fjerne Lewis. Hun måtte fratre stillingen umiddelbart.

Briten må nomineres av et nasjonalt forbund for å ta del i presidentvalget. Storbritannia har allerede valgt å gå for milliardæren Johan Eliasch.

Nettavisen hevder å kjenne til at Lewis vil bli fremmet som kandidat for ett av FIS' øvrige 132 medlemsland.

I tillegg til svensk-britiske Eliasch er også den tidligere alpinisten Urs Lehmann (Sveits) og Mars Årjes (Sverige) blitt nominert til toppvervet.

