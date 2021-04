Tuchel slo Solskjær og ble månedens manager

NTB Sport

Tyskeren var nominert sammen med Ole Gunnar Solskjær (Manchester United), Graham Potter (Brighton) og Brendan Rodgers (Leicester).

Han vant kåringen etter kun to måneder i England. Tuchel er ubeseiret på sine 14 første Chelsea-kamper (ti seirer og fire uavgjorte). Målscoren er pene 17-2.

Ti av kampene har vært i Premier League.

– Jeg er veldig glad for å motta denne prisen. Det er stort for alle i klubben som har jobbet for å sette sammen laget hver uke, sier 47-åringen.

Tuchel takker videre spillerne sine for innsatsen.

– De har jobbet hardt og gitt meg alt siden jeg kom hit. Vi håper å kunne holde den sterke rekken gående ut sesongen.

Solskjær var med i kampen om mars-prisen etter å ha ledet Manchester United til to seirer og én uavgjort i ligaen den måneden. Blant triumfene var 2-0-kampen borte mot byrival City.

Leicester-profilen Kelechi Iheanacho ble kåret til månedens spiller. Nigerianeren scoret fem ligamål i mars.

