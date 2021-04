Håndballgutta fikk knalltøff OL-gruppe: – Vi har litt å revansjere

NTB Sport

Det ble klart i torsdagens trekning. Norge har for første gang med lag i begge klasser.

Slik blir OL-gruppene for menn:

A: Norge, Frankrike, Tyskland, Brasil, Spania, Argentina

B: Danmark (tittelforsvarer), Sverige, Portugal, Japan, Egypt, Bahrain

Det er knalltøff motstand for de norske håndballgutta. Spania er et lag Norge ikke har slått siden 1997. I januar ble det norske laget grundig slått av de spanske europamesterne i VM-kvartfinalen.

– Hele vår gruppe er veldig tøff, men sånn blir det når verdens beste lag er med. Gruppe B er nok litt enklere. Vi føler vi har litt å revansjere mot både Frankrike og Spania. Vi presterte ikke slik vi ønsket mot dem i sist mesterskap (VM i Egypt), sier landslagssjef Christian Berge til NTB.

OL-gruppene for kvinner ble slik:

A: Nederland, Montenegro, Norge, Japan, Sør-Korea, Angola

B: Spania, Russland (tittelforsvarer), Ungarn, Sverige, Frankrike, Brasil

Norge har to OL-gull i kvinnehåndball. De kom på rappen i 2008 og 2012, mens det ble bronse i 2016.

– Det blir bare tøffe kamper. Vi fikk bank av Montenegro så sent som for 14 dager siden. I tillegg har kontinentlagene som Angola, Sør-Korea og Japan løftet seg voldsomt de siste årene. Så vet vi at lag løfter seg til OL, som har stor prestisje, sier kvinnenes landslagssjef Thorir Hergeirsson til NTB.

Kunne velge

Japan kunne velge hvilken gruppe de ønsker å spille i. Det internasjonale håndballforbundet (IHF) valgte å gi dem den fordelen som OL-vert.

OL-turneringene spilles i tidsrommet 24. juli til 8. august med kamper for hvert kjønn hver annen dag. Herrene starter opp dagen etter OL-åpningen.

Tolv lag i hver klasse er med i Tokyo-lekene. De fire beste nasjonene fra hver pulje går videre til kvartfinalene.

– Det blir viktig å være på fra start. Som regel ønsker man å spille seg god og bli bedre utover i mesterskapet, men denne gangen møter vi tøffe motstandere fra start av. Det blir derfor viktig for oss å ha alle spillerne våre friske og tilgjengelige, sier Berge.

Nesten-fiasko

Norge tok seg nylig til OL for begge kjønn gjennom kvalifiseringsspill. Håndballgutta gjorde det uten vansker over tre kamper i Montenegro.

Samme sted løste det langt mer meritterte kvinnelaget billett med et nødskrik.

Hergeirsson sier at laget hans skal være med og slåss i tittelkampen. Han er ikke opptatt av at Norge slipper regjerende mester Russland i gruppespillet.

– Det hadde ikke gjort noe om de hadde havnet på vår side, men de blir nok sterke. Samtidig er det med flere lag som har vært gode en stund.

De norske lagene tar seg til Japan i god tid. Foreløpig avreisedato er satt til 12. juli.

