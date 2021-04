Den utsatte FIS-kongressen blir digital

NTB Sport

Kongressen skulle vært samlet i oktober i fjor, men ble den gang utsatt til 5. juni på grunn av koronapandemien. Det vil fremdeles ikke være mulig å samle delegatene, men styret i Det internasjonale skiforbundet ønsker ikke å utsette det videre.

Møtet vil være noe forkortet, men det skal velges president og styre for perioden fram til neste års kongress. Sveitseren Gian-Franco Kasper gir seg som president etter å ha hatt rollen siden 1988.

Mats Årjes er av det svenske skiforbundet (SSF) nominert til det ledige presidentembetet. Han får trolig tøff kamp av den svenske milliardæren Johan Eliasch, som er nominert av det britiske skiforbundet, og sveitsernes kandidat, tidligere alpinist Urs Lehmann.

De ulike komiteene i FIS vil som normalt møtes i dagene opp mot kongressen, men også dette vil skje digitalt.

FIS-kongressen holdes normalt i alle partallsår, så neste kongress kommer allerede i 2022.

Flyttede mesterskap

Under møtet i FIS-styret ble dessuten den østerrikske byen Bad Mitterndorf tildelt VM i skiflyging i 2024. De tar over arrangementet etter at Harrachov trakk seg som vertskap. Mesterskapet blir det sjette i byen.

I tillegg ble sveitsiske Engadin tildelt VM i freestyle og snøbrett i 2025.

Mesterskapet skulle vært hold i russiske Krasnojarsk, men de er fratatt mesterskapet på grunn av Verdens antidopingbyrås (Wada) avgjørelse om å nekte Russland å holde verdensmesterskap fram til 2025.

Flourforbud?

Under styremøtet ble det gitt en oppdatering på arbeidet med å innføre et forbud mot bruk av flourprodukter.

Etter å ha gjennomført nesten 6.500 tester de siste tre månedene, vil apparatene bli kalibrert og deretter verifisert av en uavhengig laboratorieundersøkelse.

Prosessen forventes å være fullført i tide til neste styremøte. Da vil styret legge en tidslinje for implementeringen av forbudet, opplyser FIS.

(©NTB)